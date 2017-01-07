لندن (رويترز) - قالت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) إن توم هولاند أحدث من جسد دور الرجل العنكبوت (سبايدر مان) وروث نيجا بطلة فيلم (لافينج) من بين المرشحين لجائزة بافتا فئة النجم الصاعد.

وتشمل القائمة التي أُعلنت يوم الخميس وتضم خمسة مرشحين الممثلة الإسبانية ليا كوستا التي اشتهرت بدوريها في فيلمي (فيكتوريا) و(ذا ويتش) والممثلة أنيا تايلور جوي وبطل فيلم (مانشستر باي ذا سي) لوكاس هيدجز.

ومن بين الذين فازوا بالجائزة من قبل وتم اختيارهم بالتصويت الشعبي بطل فيلم (ستار وورز: ذا فورس اويكينز) جون بويجا والمرشح لجائزة أوسكار توم هاردي.

وستعلن بافتا القائمة الكاملة لمرشحي جوائز السينما للعام الحالي في الأسبوع المقبل وسيُعلن الفائزون يوم 12 فبراير شباط.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)