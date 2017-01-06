القاهرة (رويترز) - قالت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يوم الجمعة إنها اختارت الفيلم الفرنسي-الإيطالي (داليدا) ليعرض في حفل ختام المهرجان يوم 26 فبراير شباط القادم.

الفيلم إنتاج 2016 وناطق بالفرنسية وهو مأخوذ عن قصة حياة المغنية الإيطالية-المصرية الراحلة التي نالت شهرتها في ستينات القرن الماضي.

وتجسد عارضة الأزياء والممثلة الإيطالية سفيفا ألفيتي دور البطولة في الفيلم الذي كتبته وأخرجته الفرنسية ليزا أزويلوس.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان في بيان يوم الجمعة "اختيار فيلم (داليدا) للعرض في الختام يرجع لارتباط الشعب المصري بداليدا وعشقه لأغانيها خاصة التي قدمتها باللغة العربية."

وأضاف "تم توجيه الدعوة لبطلة الفيلم ومخرجته وشقيق الفنانة الراحلة داليدا لحضور حفل الختام وسيتم عقد مؤتمر صحفي لهم."

ولدت داليدا في حي شبرا بالقاهرة عام 1933 وسافرت لاحقا إلى فرنسا حيث اكتسبت شهرتها هناك وقدمت نحو 500 أغنية بالفرنسية والإيطالية والعربية وحققت ألبوماتها مبيعات تجاوزت 130 مليون نسخة بأنحاء العالم. وانتحرت عام 1987 في باريس.

وتقام الدورة الأولى لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في الفترة من 20 إلى 26 فبراير شباط. وتتولى الممثلة المصرية إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق اختيار الفيلم المصري (ليلى بنت الصحراء) إنتاج عام 1937 من بطولة وإخراج بهيجة حافظ للعرض في حفل الافتتاح.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير سها جادو)