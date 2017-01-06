مومباي (رويترز) - قال الممثل أموبام خير إن الممثل الهندي المخضرم أوم بوري توفي يوم الجمعة في مومباي.

وأضاف خير وهو صديق مقرب من الراحل أوم بوري (66 عاما) إن الممثل توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.

وصنع بوري لنفسه اسما في الثمانينيات من القرن الماضي من خلال السينما البديلة التي استقطبت جمهورا في الهند وجسد عدة شخصيات لا تنسى صورت مشاعر الغضب والقلق في تلك الفترة.

كما شارك في عدد من الأفلام الأمريكية والبريطانية مثل (ذا ريلاكتنت فاندامنداليست) و(إيست إيز إيست) وكان أحدثها فيلم (ذا هندريد فوت جيرني).

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)