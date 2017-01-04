-
رياضة
- الطلائع يعود لاستئناف تدريباته
- بالأرقام.. تعرف على رواتب أعلى 10 لاعبين أجرا حول العالم
- ميدو ينتقد النني ويوجه رسالة لصلاح ورمضان وفتحي
- ميدو يرد على منتقدي مايوكا ويوضح سبب تراجع مستواه
- أرسنال يتعادل بصعوبة وسوانزي يفوز في الدوري الإنجليزي
- مدرب الشرقية: الإصرار والروح العالية سبب الفوز على التعدين
- مرتضى منصور يطالب محمد حلمي بحسم ملف الراحلين عن الزمالك
- ميدو: فهم البعض احتفالي أمام الزمالك بشكل خاطئ
- تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة تونس وأوغندا
- دويدار: سعيد بثقة كوبر.. ورغبتي في الرحيل عن الزمالك لها سبب
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
جانيت جاكسون تعلن مولد أول طفل لها وهي في سن الخمسين
نيويورك (رويترز) - قال مدير دعاية نجمة البوب الأمريكية جانيت جاكسون إنها وضعت مولودها الأول يوم الثلاثاء وهي في سن الخمسين.
وقال ممثل المغنية في بيان لمجلة بيبول "جانيت جاكسون وزوجها وسام المانع يرحبان بسعادة غامرة بقدوم مولودهما الجديد عيسى المانع إلى العالم."
وأضاف البيان "وضعت جانيت مولودها بدون مشكلات صحية وهي تخلد للراحة."
وتزوجت جاكسون من رجل الأعمال القطري وسام المانع في عام 2012 وأجلت المغنية في أبريل نيسان الماضي جولتها العالمية كي يتسنى للزوجين التركيز على بدء حياة عائلية.
ولم تقدم جاكسون- أصغر أفراد عائلة جاكسون الغنائية- أي تفاصبل عن حملها أو مكان الولادة.
وتزوجت جاكسون مرتين: زواج دام عاما من المغني جيمس دي بارج في أواسط الثمانينات والثاني من الراقص رينيه إليزوندو بين عامي 1991 و2000 .
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
التعليقات
المزيد في منوعات
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)