نيويورك (رويترز) - واصلت فرقة بنتاتونكس لموسيقى البوب تربعها على قمة قائمة بيلبورد 200 الأسبوعية الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي بفضل ألبومها "ايه بنتاتونكس كريسماس" حسبما أظهرت بيانات شركة نيلسن ساوندسكان للأسبوع الأخير من عام 2016 والتي نشرت يوم الثلاثاء.

وباعت الفرقة التي مقرهاولاية تكساس الأمريكية 101 ألف وحدة خلال الأسبوع بينما حقق ألبومها الذي طرحته في عطلة عام 2014 "ذاتس كريسماس تو مي" مبيعات إضافية بلغت 42 ألف وحدة ليحتل المركز التاسع على القائمة.

وفي أسبوع تقل فيه الألبومات الجديدة صعد مغني الراب الكندي ذا ويكند إلى المركز الثاني بألبومه "ستاربوي" بينما جاء المغني برونو مارس إلى المركز الثالث بألبومه الأخير "24 كيه ماجيك".

وتحصي قائمة بيلبورد 200 الوحدات من مبيعات الألبومات ومبيعات الأغاني (عشر أغان تساوي ألبوما واحدا) والاستماع المباشر على الانترنت (1500 استماع يعادل ألبوما).

وعلى قائمة الأغنيات الرقمية التي تقيس مبيعات الأغنيات على الإنترنت عادت أغنية "بلاك بيتلز" للمغني راي سرموردز إلى المركز الأول بينما صعدت أغنية "ميرسي" للمغني شون منديس 12 مرتبة لتأتي في المركز الثاني.

وشهد المغني البريطاني جورج مايكل الذي عثر عليه ميتا يوم عيد الميلاد صعودا في شعبيته. ودخلت أغنيه "كيرلس ويسبر" لعام 1984 التي حققت نجاحا مدويا قائمة الأغاني الرقمية في المركز 21 ودخلت أغنيات أخرى حققت نجاحا مثل "فيث" و"فريدم" ضمن المراكز الثلاثين الأولى في القائمة.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)