-
رياضة
- هال سيتي يقيل مدربه مايك فيلان
- مؤمن زكريا: لم أندم للعب للزمالك.. ومتعب وعاشور الأكثر إخلاصا للأهلي
- طلبه: لست منشغلا بالأربعة المستبعدين.. وغموض حول النادي الجديد
- مؤمن: البداية تسببت في فوزنا على الزمالك.. وأحزن عند التواجد كبديل
- كشف طبي للاعبي منتخب 97 في افتتاح معسكر الفريق
- والد جيمس رودريجيز: أنشيلوتي أفضل من تعامل مع نجلي
- نشرة «رياضة فيتو».. بلاغ أحمد حسن ضد رئيس الزمالك الأعلى قراءة
- منتخب زيمبابوي يتدرب في ملعب مدرسة قبل الأمم الأفريقية
- قائمة مالي تفقد القوة الضاربة.. و6 أسلحة يحذر منها المنتخب
- كرم كردي: لا يوجد استبدال في يناير
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
افتتاح مطعم جديد لماكدونالدز قرب الفاتيكان يثير حفيظة رجال الدين
مدينة الفاتيكان (رويترز) - افتتحت سلسلة مطاعم ماكدونالدز فرعا جديدا على بعد خطوات من القبة الرخامية البيضاء اللامعة لكاتدرائية القديس بطرس مما أثار حفيظة بعض الكرادلة وأصحاب الأعمال التجارية.
ولم يحدث أي احتفال بافتتاح الفرع الجديد لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية العملاقة في 30 ديسمبر كانون الأول خارج منطقة بورجو بيو المحيطة بالوطن الروحي لنحو 1.2 مليار كاثوليكي في العالم.
وعندما أعلن عن الخطة العام الماضي كان أحد أبرز منتقديها الكاردينال إليو سجريتشيا الذي قال إن أطعمة ماكدونالدز بعيدة عن تقاليد الطعام الرومانية وليست من أفضل الأطعمة من الناحية الصحية.
وقال سجريتشيا لصحيفة لا ريبوبليكا حينها "متجر الشطيرة الكبيرة في بورجو بيو عار."
وأضاف "كان من الأفضل استغلال هذه المساحات لمساعدة المحتاجين في المنطقة... مساحات للضيافة والمأوى ومساعدة أولئك الذين يعانون كما يعلمنا الأب الأقدس."
وعلى الرغم من هذا الغضب في بعض الأوساط شوهدت راهبتان في وقت الغداء يوم الثلاثاء داخل مطعم الوجبات السريعة.
وأكدت سلسلة مطاعم ماكدونالدز في بيان أن المطعم الجديد في منطقة سياحية شهيرة خارج الفاتيكان على الرغم من أن المبنى نفسه من ممتلكات الكرسي الرسولي.
وكتب بعض أصحاب الأعمال إلى البابا فرنسيس يطالبونه بإغلاق المطعم خشية أن يخل بالهوية الفنية والثقافية والاجتماعية للمنطقة.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
التعليقات
المزيد في منوعات
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)