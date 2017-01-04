لندن (رويترز) - بدأ مسؤولو حديقة (زد.إس.إل) للحيوانات في لندن المهمة الشاقة المتعلقة بإحصاء أكثر من 700 نوع بالحديقة يوم الثلاثاء مستخدمين هدايا لتحفيز بعض الحيوانات للخروج من أوكارها من أجل الجرد السنوي.

ويجري سنويا إحصاء كل الحيوانات من مختلف الأحجام ابتداء من اللافقاريات الصغيرة إلى الحيوانات الثديية الأكبر في تلك الحديقة الواقعة بوسط العاصمة البريطانية. ومن بين الإضافات الجديدة لإحصاء 2017 أربعة من فراخ طيور البطريق التشيلية واثنان من أشبال النمر السومطري.

ويستغرق حصر كل الحيوانات نحو أسبوع ويعد شرطا لترخيص الحديقة. ويتم بعد ذلك تبادل المعلومات التي يتم جمعها مع حدائق حيوانات أخرى في شتى أنحاء العالم للمساعدة في حماية الأنواع المعرضة لخطر الانقراض.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)