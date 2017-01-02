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إيرادات السينما في أمريكا الشمالية تسجل رقما قياسيا في 2016
نيويورك (رويترز) - قالت شركة كوم سكور لتتبع إيرادات السينما إن إيرادات السينما في أمريكا الشمالية سجلت رقما قياسيا وصل إلى 11.4 مليار دولار في 2016 لتصبح بذلك أعلى إيرادات يتم تسجيلها سنويا في التاريخ.
والعام الماضي تجاوزت الإيرادات الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 2015 والذي وصل إلى 11.14 مليار دولار.
وقالت الشركة إن (فايندنج دوري) الذي حقق مبيعات بلغت 486.3 مليار دولار في الولايات المتحدة وكندا تصدر الإقبال على مشاهدة الأفلام في 2016.
وحل فيلم (روج وان) من سلسلة أفلام ستار وورز في المركز الثاني في نهاية العام لكن الفيلم بدأ عرضه في 16 ديسمبر كانون الأول في الولايات المتحدة ومازال محافظا على تحقيق إيرادات قوية.
وذكرت كوم سكور أن قائمة أعلى عشرة أفلام تحقيقا للإيرادات العام الماضي تتضمن ستة أفلام من إنتاج شركة ديزني بينها أول ثلاثة أفلام ومنها (كابتن أمريكا: سيفيل وور) الذي حقق 408 ملايين دولار.
(إعداد عبد الفتاح شريف للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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