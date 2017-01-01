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صلة قرابة بعيدة تربط بين بنديكت كامبرباتش ومؤلف شخصية شيرلوك هولمز
(رويترز) - لماذا يؤدي الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش دور المحقق الشهير شيرلوك هولمز بهذه البراعة؟
يقول موقع (أنسيستري.كوم) الإلكتروني المعني بالأنساب والسلالات إن السبب بديهي إذ توجد صلة قرابة بعيدة بين كامبرباتش والكاتب السير آرثر كونان دويل الذي ابتكر قبل نحو 130 عاما شخصية هولمز المحقق العبقري غريب الأطوار.
ويقول الموقع إن كامبرباتش (40 عاما) - بطل مسلسل شيرلوك الذي يبثه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) والحاصل على جائزة إيمي - هو ابن عم رقم 16 من الدرجة الثانية لدويل.
وقال الباحثون في الموقع إن الممثل والكاتب تربطهما القرابة من خلال نبيل انجليزي هو جون جونت دوق لانكستر الأول فهو وفقا للسجلات الجد السابع عشر لكامبرباتش والخامس عشر لكونان دويل.
وقالت جينيفر أتلي وهي مؤرخة للعائلات في أنسيستري "كم من النادر أن تتاح الفرصة لممثل في مسلسل شهير بلعب دور شخصية ابتكرها قريب له خاصة شخصية مميزة وشهيرة مثل شيرلوك هولمز."
ونشر كونان دويل القصة الأولى من نحو 60 قصة ألفها عن شخصية شيرلوك هولمز في عام 1887. ومنذ ذلك الحين أصبح المحقق البارع غريب الأطوار الذي يعزف الكمان من أكثر شخصيات المحققين الخيالية شهرة في العالم وألهم المئات من الأفلام والمسرحيات والكتب والمسلسلات التلفزيونية.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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