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سيرينا وليامز تعلن خطبتها لرائد الأعمال أوهانيان
نيويورك (رويترز) - كشفت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز عن خطبتها لرائد الأعمال الأمريكي أليكسيز أوهانيان المؤسس المشارك لموقع ريديت للتواصل الاجتماعي.
وقالت اللاعبة البالغة من العمر 35 عاما المصنفة الثانية على العالم في تدوينة على الموقع يوم الخميس "جثا على ركبة واحدة وقال أربع كلمات...عدت للمنزل بعدها بقليل. شخص ما كان معه حقيبة محزمة تخصني. وسيارة تنتظر. الوجهة: روما...عودة إلى أول مكان التقى فيه نجمانا."
وأكد أوهانيان (33 عاما) المولود في نيويورك الخبر على صفحته بموقع فيسبوك وكتب يقول "لقد قالت نعم".
وسيرينا أفضل لاعبة في جيلها وحققت 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى شأنها شأن الألمانية شتيفي جراف وتأتي فقط خلف الاسترالية مارجريت كورت (24 لقبا).
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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