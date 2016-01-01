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وفاة الممثلة ديبي رينولدز بعد يوم من موت ابنتها كاري فيشر
(رويترز) - توفيت الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز يوم الأربعاء بعد يوم من وفاة ابنتها الممثلة كاري فيشر. شاركت رينولدز في بطولة العديد من الأفلام الموسيقية والكوميدية في هوليوود في الخمسينات والستينات ومنها فيلم سينجين إن ذا رين (الغناء في المطر).
كانت رينولدز (84 عاما) والتي سبق ترشيحها لجائزة الأوسكار قد نقلت في وقت سابق إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.
جاءت وفاة رينولدز بعد يوم من وفاة ابنتها كاري فيشر عن عمر يناهز (60 عاما) بعد تعرضها لأزمة قلبية يوم الجمعة. واشتهرت فيشر بدور الأميرة ليا في سلسلة أفلام ستار وورز (حرب النجوم).
ونشرت رينولدز على فيسبوك بيانا عن وفاة ابنتها قائلة "شكرا لكل من احتضن مواهب ابنتي الغالية الرائعة. أنا ممتنة لتعاطفكم ودعواتكم التي ترشدها الآن إلى محطتها المقبلة."
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أشرف راضي)
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