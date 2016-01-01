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سكارليت جوهانسون أعلى النجوم تحقيقا للإيرادات في 2016
نيويورك (رويترز) - اختيرت الممثلة سكارليت جوهانسون لتكون أعلى النجوم تحقيقا للإيرادات في 2016 بفضل دوريها في فيلمي (كابتن أمريكا: سيفيل وور) و(هيل سيزر).
وقالت مجلة فوربس أمس الثلاثاء إن جوهانسون تفوقت على كريس إيفانز وروبرت داوني جونيور زميليها في فيلم (كابتن أمريكا) بفضل إيرادات (هيل سيزر) فيلمها الثاني في 2016.
وبلغت إيرادات فيلمي جوهانسون 1.2 مليار دولار في شباك التذاكر على مستوى العالم هذا العام فيما حصد فيلم (كابتن أمريكا: سيفيل وور) 1.15 مليار دولار.
ووفقا لموقع (بوكس أوفيس موجو دوت كوم) فإن فيلم (كابتن أمريكا) الذي أنتجته والت ديزني وبدأ عرضه في مايو أيار ويحكي عن صراع بين أبطال القصص المصورة لمارفل مثل أيرون مان وسبايدر مان وبلاك ويدو وآنت مان حقق أعلى الإيرادات على مستوى العالم في 2016.
وجاءت الممثلة الاسترالية مارجوت روبي التي حظيت أيضا بعام للإنطلاق في 2016 في المركز الرابع بمبلغ 1.1 مليار دولار بفضل دوريها في فيلمي (سويسايد سكواد) و(ذا لجيند أوف طرازان) من إنتاج وارنر بروس.
وهيمنت على قائمة مجلة فوربس أفلام الأبطال الخارقين والأفلام المستوحاة من كتب القصص المصورة مثل (باتمان فيرسيس سوبرمان: دون أوف جاستيس) و(ديدبول).
ودخلت البريطانية فيليسيتي جونز قائمة فوربس للمرة الأولى بفضل أدوارها في أفلام (روج وان: إيه ستار وورز ستوري) و(إنفيرنو) و(إيه مونستر كولز). وحلت في المركز التاسع بإيرادات بلغت 805 ملايين دولار.
وتجري مجلة فوربس حساباتها استنادا إلى مبيعات التذاكر العالمية لأفلام كبار ممثلي هوليوود لكن حساباتها لا تشمل أفلام الرسوم المتحركة مثل فيلم (فياندينج دوري) من إنتاج ديزني وهو ثاني أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في 2016 إذ حصد 1.02 مليار دولار في شباك التذاكر.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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