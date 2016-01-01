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واشنطن بوست .. ابن دونالد ترامب يعلق عمل مؤسسته الخيرية
(رويترز) - ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يوم الخميس أن إريك ترامب ابن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيعلق عمليات مؤسسته الخيرية خوفا من أن ينظر البعض إلى المتبرعين على أنهم يسعون للتقرب من العائلة.
وأضافت الصحيفة أن إريك كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الخميس "لن يتم تلقي أموال جديدة في الحساب المصرفي لمؤسسة إيرك ترامب."
كان إريك واجه انتقادات بعد أن نظمت مؤسسته مزادا إلكترونيا عرضت فيه على الفائز فرصة احتساء فنجان من القهوة مع شقيقته إيفانكا.
وقالت نيويورك تايمز إن قيمة العروض تجاوزت 72 ألف دولار وإن أكبر المتقدمين أناس يسعون للتأثير على سياسة دونالد ترامب.
وألغت المؤسسة التي تتبرع بمعظم ما تجمعه من مال لمستشفى سانت جود البحثي للأطفال في ممفيس بولاية تينيسي المزاد يوم الجمعة.
وقال إريك ترامب للتايمز يوم الأربعاء إنه قرر وقف جمع المساهمات بشكل مباشر لمؤسسته لأنه أدرك أن المانحين ربما يكونون يحاولون الوصول إلى والده.
(إعداد محمد نبيل للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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