أفادت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر سورية، بأن قوات النظام بدأت في اقتحام جزيرة «حويجة قاطع» في مدينة دير الزور التي يتحصن فيها مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضافت المصادر أن القوات النظامية اقتحمت الجزيرة مدعومة بغطاء جوي روسي، كما أن مسلحي «داعش» اتخذوا المدنيين كدروع بشرية.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المدعومة من واشنطن، حملت القوات النظامية مؤخرا مسئولية حماية المدنيين في جزيرة «حويجة قاطع»، مشيرة إلى أن حياة المدنيين المحاصرين في الجزيرة باتت مهددة بسبب القصف العشوائي للقوات النظامية للمنطقة.