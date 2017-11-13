أعلنت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن التحالف العربي سيعيد فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأضافت البعثة - في بيان- أوردته قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن التحالف بالتشاور الكامل والاتفاق مع حكومة اليمن يقوم باتخاذ خطوات تتعلق ببدء عملية إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن؛ للسماح بالنقل الآمن للعمل الإنساني والشحنات الإنسانية والتجارية، مشيرة إلى أن فتح الموانئ هو الخطوة الأولى في هذا الإطار، وأوضحت أن من الموانئ التي ستفتح «عدن والمكلا والمخا».

وأشار البيان إلى أن تحالف دعم الشرعية يأمل في أن تساعد هذه الخطوات الفورية والأولية والهامة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، لافتًا إلى أن التحالف يعمل حاليًا على وضع خطة شاملة للإغاثة الإنسانية بما في ذلك استعراض إجراءات التفتيش والتحقق.

وفيما يتعلق بالموانئ الأخرى الخاضعة لسيطرة المتمردين «الحوثيون وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح» بما في ذلك الحديدة قالت البعثة، إن التحالف يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يرسل في أقرب وقت ممكن فريقًا من الخبراء إلى مركز قيادة التحالف في الرياض؛ لاستعراض الإجراءات الحالية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من أجل تعزيز وتقديم آلية أكثر فعالية للتحقق والتفتيش تهدف إلى تسهيل تدفق الشحنات الإنسانية والتجارية، وفي الوقت ذاته تمنع تهريب الأسلحة والذخائر وأجزاء الصواريخ والأموال النقدية التي يتم توفيرها بانتظام من قبل إيران والشركاء الإيرانيين للمتمردين الحوثيين في انتهاك مباشر لقراري مجلس الأمن 2216 و2231.

ولفتت البعثة السعودية إلى أن التحالف العربي سيقوم بإعداد مقترحات؛ لتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وسيواصل التعاون البناء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام لليمن؛ لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة ومطار صنعاء بناءً على المقترحات الجديدة.

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن في 5 نوفمبر الجاري إغلاقًا مؤقتًا لكافة الموانئ والمطارات اليمنية.