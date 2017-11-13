اخبار مصر
-
رياضة
- معلول يعود إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الأهلي
- بعثة منتخب الشباب تعود للقاهرة قادمة من تونس
- طلعت يوسف: نجاح نيبوشا مع الزمالك يتطلب إبعاده عن الضغوط
- أحمد ناجي عن تألق إكرامي أمام غانا: حارس كبير أثبت جدارته
- طلعت يوسف: استمرار شيكابالا بالمنتخب مرهون بتواصل عطائه
- منتخب مصر في السعودية اليوم لأداء العمرة
- مواعيد المباريات في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم
- ساويرس: «انتخابات الأهلي أسخن من المنافسة على رئاسة الجمهورية»
- القائم بأعمال مدير تنفيذي الزمالك يكشف سر طلب استبعاد قائمة سليمان
- الأسماء الـ11 المهددة بالاستبعاد من انتخابات الزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في إيران إلى 141 قتيلا و860 جريحا
13
نوفمبر
2017
06:45 AM
بواسطة
ذكرت وزارة الداخلية الإيرانية، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، أن ما لا يقل عن 141 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب 866 آخرون إثر وقوع زلزال مدمر بالقرب من الحدود العراقية.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق، أن أكثر من ألف شخص أصيبوا إثر وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر في وقت متأخر من أمس الأحد.
ومن المتوقع أن ترتفع محصلة القتلى، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، إن جهود الإنقاذ من الزلزال، الذي ضرب المنطقة مساء الأحد، لا يمكن أن تبدأ إلا بعد شروق الشمس.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يقع على بعد 32 كيلومترا جنوب مدينة حلبجة في منطقة جبلية نائية شرقي العراق وعلى بعد حوالى 200 كيلومتر شمال شرق بغداد و400 كيلومتر غرب طهران.
وسجلت هزة ارتدادية بلغت 4.5 درجة بعد وقت قصير من وقوع الزلزال، الذي وقع في وقت متأخر من يوم الأحد، وتلتها هزة ارتدادية أخرى في الساعات الأولى من اليوم الاثنين بلغت 4.7 درجة.
وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مدينة كرمانشاه في قضاء قصر شيرين الواقع على الحدود الايرانية العراقية، والتي وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، تعرضت لضرر كبير بعد وقوع الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم الأحد، لكن انقطاع التيار الكهربائي عرقل جهود الإنقاذ.
وذكرت وكالة أنباء روداو الكردية، أن إقليم إيلام الإيراني تعرض أيضا لضرر شديد وأن مدن كردية في العراق مثل حلبجة وأربيل ودهوك تأثرت أيضا جراء الزلزال. وأعلنت حالة الطوارئ في مدينتي حلبجة والسليمانية الحدوديتين
وذكرت تقارير إعلامية أخرى أن دول أخرى شعرت بالزلزال مثل الكويت وأجزاء من تركيا.
وذكرت شبكة «كردستان 24 نيوز» الإخبارية أن 16 مصابا نقلوا إلى مستشفى في مدينة خانقين العراقية، فيما ذكر شهود عيان أن شخصين قتلا في مدينة كور بمحافظة أربيل. ولم يكن هناك تأكيد رسمي على هذه التقارير.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن وزارة الصحة التركية عرضت المساعدة في شمال العراق.
وقالت وكالات الإغاثة إنها على استعداد لتقديم المساعدة. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية (اي آر سي) "إن فريقنا الإنساني في العراق يراقب الزلزال وعلى أهبة الاستعداد للاستجابة".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق، أن أكثر من ألف شخص أصيبوا إثر وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر في وقت متأخر من أمس الأحد.
ومن المتوقع أن ترتفع محصلة القتلى، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، إن جهود الإنقاذ من الزلزال، الذي ضرب المنطقة مساء الأحد، لا يمكن أن تبدأ إلا بعد شروق الشمس.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يقع على بعد 32 كيلومترا جنوب مدينة حلبجة في منطقة جبلية نائية شرقي العراق وعلى بعد حوالى 200 كيلومتر شمال شرق بغداد و400 كيلومتر غرب طهران.
وسجلت هزة ارتدادية بلغت 4.5 درجة بعد وقت قصير من وقوع الزلزال، الذي وقع في وقت متأخر من يوم الأحد، وتلتها هزة ارتدادية أخرى في الساعات الأولى من اليوم الاثنين بلغت 4.7 درجة.
وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مدينة كرمانشاه في قضاء قصر شيرين الواقع على الحدود الايرانية العراقية، والتي وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، تعرضت لضرر كبير بعد وقوع الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم الأحد، لكن انقطاع التيار الكهربائي عرقل جهود الإنقاذ.
وذكرت وكالة أنباء روداو الكردية، أن إقليم إيلام الإيراني تعرض أيضا لضرر شديد وأن مدن كردية في العراق مثل حلبجة وأربيل ودهوك تأثرت أيضا جراء الزلزال. وأعلنت حالة الطوارئ في مدينتي حلبجة والسليمانية الحدوديتين
وذكرت تقارير إعلامية أخرى أن دول أخرى شعرت بالزلزال مثل الكويت وأجزاء من تركيا.
وذكرت شبكة «كردستان 24 نيوز» الإخبارية أن 16 مصابا نقلوا إلى مستشفى في مدينة خانقين العراقية، فيما ذكر شهود عيان أن شخصين قتلا في مدينة كور بمحافظة أربيل. ولم يكن هناك تأكيد رسمي على هذه التقارير.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن وزارة الصحة التركية عرضت المساعدة في شمال العراق.
وقالت وكالات الإغاثة إنها على استعداد لتقديم المساعدة. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية (اي آر سي) "إن فريقنا الإنساني في العراق يراقب الزلزال وعلى أهبة الاستعداد للاستجابة".
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع