اخبار مصر
-
رياضة
- أحمد ناجي عن تألق إكرامي أمام غانا: حارس كبير أثبت جدارته
- طلعت يوسف: استمرار شيكابالا بالمنتخب مرهون بتواصل عطائه
- منتخب مصر في السعودية اليوم لأداء العمرة
- مواعيد المباريات في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم
- ساويرس: «انتخابات الأهلي أسخن من المنافسة على رئاسة الجمهورية»
- القائم بأعمال مدير تنفيذي الزمالك يكشف سر طلب استبعاد قائمة سليمان
- الأسماء الـ11 المهددة بالاستبعاد من انتخابات الزمالك
- كرواتيا تصعد لكأس العالم على حساب اليونان
- الزمالك يوصي باستبعاد ١١ مرشحا من انتخابات النادي
- كوبر رجل المستحيل.. حطم عقدتي المغرب وغانا وحقق حلم المونديال
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في إيران إلى 129 قتيلا وأكثر من 1000 جريح
13
نوفمبر
2017
04:15 AM
بواسطة
قال مسؤولون في إقليم كرمانشاه الإيراني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 129 شخصا لاقوا حتفهم إثر وقوع زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الحدود العراقية.
وأسفر الزلزال عن إصابة أكثر من ألف شخص في الإقليم، وفقا لما ذكره التليفزيون المحلي.
ومن المتوقع أن ترتفع محصلة القتلى، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية إن جهود الإنقاذ من الزلزال، الذي ضرب المنطقة مساء الأحد، لا يمكن أن تبدأ إلا بعد شروق الشمس.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 32 كيلومترا جنوب مدينة حلبجة في منطقة جبلية نائية شرقي العراق وعلى بعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرق بغداد و400 كيلومتر غرب طهران.
وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة قضاء قصر شيرين الواقعة على الحدود الايرانية العراقية، والتي وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، تعرضت لضرر كبير بعد وقوع الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم الأحد، لكن انقطاع التيار الكهربائي عرقل جهود الإنقاذ.
وقال مكتب المحافظ إن الطائرات المروحية والكلاب بإمكانها أن تبدأ في العمل مع أشعة الشمس الأولى. ومن المتوقع العثور على المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.
وتأثرت المدن الكردية في العراق مثل حلبجة وأربيل ودهوك بالزلزال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء روداو الكردية. وذكرت تقارير إعلامية أخرى أن دول أخرى شعرت بالزلزال مثل الكويت وأجزاء من تركيا.
وذكرت شبكة «كردستان 24 نيوز» الإخبارية أن 16 مصابا نقلوا إلى مستشفى في مدينة خانقين العراقية، فيما ذكر شهود عيان أن شخصين قتلا في مدينة كور بمحافظة أربيل. ولم يكن هناك تأكيد رسمي على هذه التقارير.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن وزارة الصحة التركية عرضت المساعدة في شمال العراق.
وقالت وكالات الإغاثة إنها على استعداد لتقديم المساعدة. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية (اي آر سي) "إن فريقنا الإنساني في العراق يراقب الزلزال وعلى أهبة الاستعداد للاستجابة".
وأسفر الزلزال عن إصابة أكثر من ألف شخص في الإقليم، وفقا لما ذكره التليفزيون المحلي.
ومن المتوقع أن ترتفع محصلة القتلى، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية إن جهود الإنقاذ من الزلزال، الذي ضرب المنطقة مساء الأحد، لا يمكن أن تبدأ إلا بعد شروق الشمس.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 32 كيلومترا جنوب مدينة حلبجة في منطقة جبلية نائية شرقي العراق وعلى بعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرق بغداد و400 كيلومتر غرب طهران.
وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة قضاء قصر شيرين الواقعة على الحدود الايرانية العراقية، والتي وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، تعرضت لضرر كبير بعد وقوع الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم الأحد، لكن انقطاع التيار الكهربائي عرقل جهود الإنقاذ.
وقال مكتب المحافظ إن الطائرات المروحية والكلاب بإمكانها أن تبدأ في العمل مع أشعة الشمس الأولى. ومن المتوقع العثور على المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.
وتأثرت المدن الكردية في العراق مثل حلبجة وأربيل ودهوك بالزلزال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء روداو الكردية. وذكرت تقارير إعلامية أخرى أن دول أخرى شعرت بالزلزال مثل الكويت وأجزاء من تركيا.
وذكرت شبكة «كردستان 24 نيوز» الإخبارية أن 16 مصابا نقلوا إلى مستشفى في مدينة خانقين العراقية، فيما ذكر شهود عيان أن شخصين قتلا في مدينة كور بمحافظة أربيل. ولم يكن هناك تأكيد رسمي على هذه التقارير.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن وزارة الصحة التركية عرضت المساعدة في شمال العراق.
وقالت وكالات الإغاثة إنها على استعداد لتقديم المساعدة. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية (اي آر سي) "إن فريقنا الإنساني في العراق يراقب الزلزال وعلى أهبة الاستعداد للاستجابة".
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع