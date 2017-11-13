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سفير السعودية: لا صحة لوضع «الحريري» تحت الإقامة الجبرية بالرياض
13
نوفمبر
2017
02:45 AM
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قال سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، السفير أحمد قطان، إن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، في بلده الثاني، الرياض، وهو يستطيع التحرك والانتقال منها في أي وقت كما يشاء، مؤكدًا أنه سيعود إلى لبنان قريبًا.
وأضاف «قطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، أنه لا صحة لما يقال عن الإقامة الجبرية لـ«الحريري» في السعودية، متابعًا أن هناك 7 سفراء زاروا «الحريري» في مقر إقامته، ألم يستطع إخبار أيا منهم أنه محتجزًا بالرياض؟!.
وعن إجراءات محاربة الفساد في بلاده، أفاد: «نحن نعيش تحت قيادة رشيدة، قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، وما حدث في الآونة الأخيرة كان أمرًا منتظرًا، والأوضاع الآن في غاية الاستقرار، ولا أحد يعترض على محاربة الفساد».
وأضاف «قطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، أنه لا صحة لما يقال عن الإقامة الجبرية لـ«الحريري» في السعودية، متابعًا أن هناك 7 سفراء زاروا «الحريري» في مقر إقامته، ألم يستطع إخبار أيا منهم أنه محتجزًا بالرياض؟!.
وعن إجراءات محاربة الفساد في بلاده، أفاد: «نحن نعيش تحت قيادة رشيدة، قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، وما حدث في الآونة الأخيرة كان أمرًا منتظرًا، والأوضاع الآن في غاية الاستقرار، ولا أحد يعترض على محاربة الفساد».
بواسطة
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