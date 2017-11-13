قالت الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان، مذيعة قناة المستقبل اللبنانية، التي أجرت حوار مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، في السعودية، إنها لم ترى أي مظهر يدل على احتجاز «الحريري» في الرياض خلال لقائها معه.



وأضافت «يعقوبيان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، أن كل شيء بدى طبيعيًا، ولم يكن هناك أي سكنات عسكرية حول مقر إقامته، مؤكدة أنها لم يقابلها أي مسؤول سعودي قبل لقائها بـ«الحريري».



وتابعت أن الرئيس الحريري كان متأثرًا خلال اللقاء، ولم يكن سعيدًا، مستطردة أنها عبرت له عن اشتياق المواطنين اللبنانيين له بعد انتهاء المقابلة.



وأكملت: «هناك وعي لبناني كامل بأن الحريري قائد وزعيم، لبنان تنظر إليه على أنه ميزان الاستقرار للبلد، نحن شعب عنيد، وتعرض لكثير من المؤامرات، لذلك يميل أكثر لكون هناك مؤامرة حول بقاء رئيس الوزراء بالسعودية طوال هذه المدة».

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