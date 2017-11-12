ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، شمالي العراق مساء الأحد، ووصلت ارتداداته إلى إيران ودول عربية عدة منها الكويت ولبنان والإمارات.



وحسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، فإن الزلزال أسفر عن سقوط 6 قتلى في قرى إيرانية متاخمة للحدود العراقية، بالإضافة إلى مقتل شخص وسقوط أكثر من 100 جريح شمالي العراق.



وقال مرصد المسح الجيولوجي الأمريكي إن مركز الزلزال في مدينة حلبجة شمال شرقي العراق.

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