-
رياضة
- موعد مؤجلات الأهلي في مسابقة الدوري
- عبد الله الشامي يغيب عن مران الأهلي المسائي
- البدري يجتمع بحمودي في مران الأهلي.. تعرف على التفاصيل
- فاروق جعفر: «صفقات انتقال اللاعبين زي كيد النسا»
- ثلاثي الأهلي يؤدي تدريبات خاصة في الجيم
- ميدو جابر ينتظم في مران الأهلي المسائي بعد التخلص من أكيلس
- بعثة السويد تصل ميلانو لمواجهة إيطاليا في الملحق الأوروبي
- كيف تدعم محمد صلاح في تصويت «BBC» لأفضل لاعب أفريقي
- مهاجم الزمالك ينضم إلى فريق بالدوري الإسرائيلي
- 24 ألف جنيه سعر تذكرة نهائي دوري أبطال آسيا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
سفير الكويت في البحرين يحذر من سيناريو حرب جديدة بالمنطقة
حذر سفير الكويت في البحرين، الشيخ عزام الصباح، اليوم الأحد، من سيناريو حرب جديدة في المنطقة.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، في موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن "الصباح"، قوله إن سيناريو حرب جديدة في المنطقة سيغير ملامحها ويُدخلها إلى المجهول، خاصة وأن أطرافها متداخلة ومتشابكة، مضيفًا أن الحكمة والتحاور هما خير سبيل لحل الخلافات، وتجنيب المنطقة الدخول في نفق مظلم، مؤكدًا أن الوضع الدولي لا يتحمل تصعيد جديد.
تأتي تلك التصريحات في ظل الأزمة السياسية، التي يشهدها لبنان إثر إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري، الموجود حاليًا خارج لبنان، عن استقالته من رئاسة الحكومة بشكل مفاجيء من السعودية، ورفض الرئيس ميشال عون، البت بتلك الاستقالة قبل عودة "الحريري"، ووافقه بذلك الشأن رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتحدّثت معلومات عن إمكانية أن يكون "الحريري"، تحت الإقامة الجبرية في السعودية، وتطالب كل القوى السياسية اللبنانية ومن بينها "حزب الله"، بعودة "الحريري"، وتعتبر ذلك أولوية.
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)