حذر سفير الكويت في البحرين، الشيخ عزام الصباح، اليوم الأحد، من سيناريو حرب جديدة في المنطقة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، في موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن "الصباح"، قوله إن سيناريو حرب جديدة في المنطقة سيغير ملامحها ويُدخلها إلى المجهول، خاصة وأن أطرافها متداخلة ومتشابكة، مضيفًا أن الحكمة والتحاور هما خير سبيل لحل الخلافات، وتجنيب المنطقة الدخول في نفق مظلم، مؤكدًا أن الوضع الدولي لا يتحمل تصعيد جديد.

تأتي تلك التصريحات في ظل الأزمة السياسية، التي يشهدها لبنان إثر إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري، الموجود حاليًا خارج لبنان، عن استقالته من رئاسة الحكومة بشكل مفاجيء من السعودية، ورفض الرئيس ميشال عون، البت بتلك الاستقالة قبل عودة "الحريري"، ووافقه بذلك الشأن رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتحدّثت معلومات عن إمكانية أن يكون "الحريري"، تحت الإقامة الجبرية في السعودية، وتطالب كل القوى السياسية اللبنانية ومن بينها "حزب الله"، بعودة "الحريري"، وتعتبر ذلك أولوية.