اخبار مصر
-
رياضة
- «محمد مصطفى»: حارس مرمى إف سي مصر أجاد أمام إنبي في الكأس
- ناشئو التأمين ينافسون على قمة دوري السوبر بالقاهرة
- البدري يطلب التعاقد مع مدافع سوبر في انتقالات يناير
- سر غياب حفيد مبارك ونجل أبو هشيمة عن قائمة أهلي 2000 في المباريات
- شباب السودان تنظم حفلا لبرنامج التعاون مع مصر بالخرطوم
- كريم ممدوح ينتظم بمران المقاصة بعد انتهاء إجازة الزفاف
- هاني سعيد يخضع لبرنامج تأهيلي من الإصابة في الخلفية
- مهند مجدي يتحدث عن مفهوم الأهلي الصحيح برؤية قائمة الخطيب
- بالصور.. انطلاق المرحلة الثانية لدورة الكوادر الشبابية من أبناء القبائل
- المقاولون يستأنف اليوم تدريباته استعدادا لـ«المصري»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا «داعش» في بعقوبة
12
نوفمبر
2017
14:15 PM
بواسطة
أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم "داعش" في تسع مناطق جنوبي بعقوبة.
وقال "العزاوي"، في تصريح لقناة "السومرية" الإخبارية، إن قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وبغطاء من قبل طيران الجيش انطلقت في عملية عسكرية واسعة من محورين لتعقب خلايا "داعش"، في تسع مناطق جنوب ناحية بهرز، 9 كم جنوب بعقوبة.
وأضاف أن العملية تأتي ضمن استراتيجية قيادة عمليات دجلة في تعقب خلايا "داعش"، والتفتيش عن المطلوبين وإعطاء رسائل تطمين للأهالي بأنه لن نسمح بوجود ما يهددهم في أية بقعة على أرض ديالي وسنعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي.
وكانت عمليات دجلة قد شنت مؤخرًا سلسلة عمليات عسكرية واسعة لتعقب عناصر ومقرات تنظيم "داعش"، أسفرت عن ضبط وتدمير مقرات للتنظيم.
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
السفارة السعودية تعلن بدء تفعيل منظومة «بصمة الإصبع وصورة الوجه» على تأشيرات الحج والعمرة 19 نوفمبر الخبر كامل
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع