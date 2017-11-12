أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم "داعش" في تسع مناطق جنوبي بعقوبة.



وقال "العزاوي"، في تصريح لقناة "السومرية" الإخبارية، إن قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وبغطاء من قبل طيران الجيش انطلقت في عملية عسكرية واسعة من محورين لتعقب خلايا "داعش"، في تسع مناطق جنوب ناحية بهرز، 9 كم جنوب بعقوبة.



وأضاف أن العملية تأتي ضمن استراتيجية قيادة عمليات دجلة في تعقب خلايا "داعش"، والتفتيش عن المطلوبين وإعطاء رسائل تطمين للأهالي بأنه لن نسمح بوجود ما يهددهم في أية بقعة على أرض ديالي وسنعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي.



وكانت عمليات دجلة قد شنت مؤخرًا سلسلة عمليات عسكرية واسعة لتعقب عناصر ومقرات تنظيم "داعش"، أسفرت عن ضبط وتدمير مقرات للتنظيم.