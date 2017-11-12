أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، بدء تطبيق منظومة تسجيل الخصائص الحيوية "بصمة الإصبع وصورة الوجه"، على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة، اعتبارًا من 19 نوفمبر 2017.



وقالت، في بيان لها اليوم الأحد، إنه على طالب التأشيرة التوجه إلى مراكز خدمات التأشيرات، والخصائص الحيوية، التابعة لشركة "تسهيل VFS"؛ لسداد الرسوم المقدرة بنحو 4.5 دولار، بما يعادله من العملة المحلية، كي تكون البصمة مرتبطة برقم جواز السفر فقط، وذلك لإعطاء الراغبين في الحصول على التأشيرة متسعًا من الوقت لتسجيل البصمة الحيوية.



وأضافت السفارة أنه من المقرر أن يتم إعفاء كل من هم دون الثانية عشرة، ومن يتجاوزون السبعين عامًا، وحَمَلَّة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، من شرط تسجيل بصمة الإصبع وصورة الوجه.