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الخارجية الإيرانية: اتهامات البحرين لنا بالتورط في تفجير أنبوب النفط «صبيانية»
وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اتهامات البحرين لبلاده بالتورط في حادث انفجار أنبوب النفط الذي وقع أمس الأول الجمعة بأنها «صبيانية».
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» عن المتحدث بهرام قاسمي القول «يبدو أن المسؤولين البحرينيين تعودوا اتهام إيران بعد كل حادث يقع في تلك الجزيرة.. عليهم أن يعلموا أن عهد إلقاء اللوم على الآخرين وتوجيه الاتهامات الصبيانية ولي من غير رجعة».
وأضاف: «طالما أكدنا أن أمن واستقرار جيراننا هو أمننا».
وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد كتب على حسابه على موقع «تويتر»، أن «محاولة تفجير أنبوب النفط السعودي البحريني هو تصعيد إيراني خطير هدفه ترويع المواطنين والإضرار بصناعة النفط في العالم».
وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت أمس عن اندلاع حريق في أحد خطوط أنابيب الزيت الخام بمملكة البحرين، ما ترتب عليه إيقاف فوري لضخ الزيت الخام من محطة الضخ في الظهران التي تغذي مصفاة شركة بابكو في البحرين عبر هذا الخط. ولم يسفر الحادث عن أية خسائر بشرية. ولاحقا تم الإعلان عن إصلاح الخط واستئناف إمدادات النفط.
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