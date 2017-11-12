أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التفجير الإرهابي الذي استهدف أنبوبًا للنفط قرب مدينة بوري بمملكة البحرين، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق ضخم وتوقف ضخ النفط عبر هذا الأنبوب، وذلك في تطور نوعي للحوادث الإرهابية التي شهدتها البحرين مؤخراً.



وأعرب «أبو الغيط» -في بيان نشره الناطق الرسمي باسم الجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفي- عن ثقته في أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تنجح في أن تنال من عزم قيادة وحكومة وشعب البحرين على مكافحة خطر الإرهاب والوقوف أمام كافة المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار البحرين.



وأكد «أبو الغيط»، تضامنه الكامل مع الجهود الرامية للحفاظ على سيادة البحرين، وتأمين المواطنين، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي البحريني.