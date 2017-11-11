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الأمن العراقي يقتل 13 انتحاريا في تكريت
أعلنت خلية الاعلام الحربي العراقي مقتل 13 انتحاريا كانوا يتحصنون بنفق غرب محافظة تكريت.
وقالت الخلية ـ في بيان نقلته قناة السومرية نيوز مساء اليوم ـ إنه بناء على معلومات استخبارية من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب بمحافظة صلاح الدين شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية بالإشتراك مع قوة من مديرية شرطة صلاح الدين والحشد المحلي وبإسناد طيران الجيش في عملية استباقية في قرية الشيحة غرب تكريت.
وأضافت أن العملية أسفرت عن قتل 13 إنتحاريا كانوا يتحصنون في نفق بالقرية ، مشيرة الى أن ذلك تم من قبل طيران الجيش حيث تم تدمير وكر يحتوي على عبوات ناسفة ومواد غذائية.
وكان نائب رئيس المجلس المحلي لقضاء طوز خورماتو بالعراق علي الحسيني قد أعلن في وقت سابق أن مدفعية هيئة الحشد الشعبي قصفت مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي قرب قضاء طوز خورماتو شمال العراق.
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