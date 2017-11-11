‏قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات سيظل في العقول والقلوب رمزا للنضال والسلام.

وأضاف المتحدث - في تغريدة اليوم السبت - " في الذكرى الثالثة عشر لرحيل الزعيم الفلسطيني ⁧‫ياسرعرفات‬⁩ ستظل سيرته دائماً في العقول والقلوب رمزاً للنضال والسلام ودافعا للعمل من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".