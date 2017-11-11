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«الخارجية» في ذكرى رحيل عرفات: سيظل رمزا للنضال والسلام
11
نوفمبر
2017
23:15 PM
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات سيظل في العقول والقلوب رمزا للنضال والسلام.
وأضاف المتحدث - في تغريدة اليوم السبت - " في الذكرى الثالثة عشر لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسرعرفات ستظل سيرته دائماً في العقول والقلوب رمزاً للنضال والسلام ودافعا للعمل من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
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