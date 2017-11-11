أعلن قائد عسكري عراقي، السبت، أن القوات العراقية حررت ناحية الرمانة بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش"، أقصى غربي العراق.

وقال قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان صحفي إن "قطعات قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة و فرقة المشاة الآلية الثامنة والحشد العشائري تعبر نهر الفرات وتسيطر على جسر الرمانة وتحرر ناحية الرمانة بالكامل".

وأضاف أن القوات العراقية تمكنت أيضاً من تحرير قرى /البوعبيد - البوفراج - البوشعبان - الباغوز - الربط - البو حردان - العش - ختيلة - دغيمة )، مشيراً إلى أن القطعات وصلت إلى الحدود العراقية - السورية ومازالت مستمرة بالتقدم.

وكانت القوات العراقية قد شرعت اليوم بعملية تحرير ناحية الرمانة وقضاء راوة من سيطرة داعش.