قتل سبعة مسلحين على الأقل من عناصر تنظيم داعش، وحركة طالبان، في اشتباكات اندلعت بينهما مؤخرا قي إقليم نانجرهار شرق أفغانستان.

وقالت قيادة شرطة الإقليم، في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، السبت، إن الاشتباكات التي اندلعت في إحدى المناطق في الإقليم أمس، أسفرت في أقل تقدير عن مقتل أربعة من مسلحي تنظيم داعش وثلاثة من متمردي حركة طالبان، فيما أصيب اثنان من طالبان وآخران من داعش.

ولم يصدر أي تعليق من الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة على هذه الأنباء حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات مكافحة الإرهاب التي تشنها القوات الأفغانية والأمريكية ضد المسلحين الناشطين في ولاية نانجرهار، وخاصة تنظيم داعش الذي يحاول توسيع نطاق تواجده في المناطق المضطربة والنائية في الإقليم.