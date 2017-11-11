استعاد تنظيم داعش السيطرة الكاملة تقريبا على مدينة البوكمال التي كانت معقلا سابقا لها في سورية بالقرب من الحدود العراقية، مما يشير إلى قدرة التنظيم المتطرف على القتال رغم سلسلة من الاخفاقات الأخيرة، وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي تنظيم داعش استولوا على أجزاء كبيرة من مدينة البوكمال الحدودية شرقي سورية بعد أن أعدوا سلسلة من الكمائن استهدفت قوات النظام والقوات المتحالفة معها من لبنان والعراق وإيران.

وأضاف المرصد أن الهجمات المضادة التي شنها المسلحون أجبرت القوات الموالية للنظام على التراجع إلى الشطرين الجنوبي والشرقي للمدينة، وأشار المرصد إلى تكبد الجانبين خسائر فادحة لم يتم تحديدها.

وجاء تقدم تنظيم داعش في البوكمال بعد يومين من فقده للمدينة بعد سيطرة القوات الحكومية والقوات الموالية لها عليها.

وتعد مدينة البوكمال الواقعة في محافظة دير الزور السورية الغنية بالنفط ذات أهمية استراتيجية لتنظيم داعش، لأنها تربط بعض الجيوب التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم المتطرف في العراق.

وفي الأشهر الأخيرة، فقد تنظيم داعش أجزاء كبيرة من الأراضي في سورية والعراق التي تم منها إعلان الخلافة من جانبهم.

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في بيان مشترك، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في فيتنام على الالتزام بألا يكون هناك حل عسكري في سورية. وحث البيان، الصادر اليوم السبت، كل أطراف الصراع السوري على المشاركة بفاعلية في عملية السلام بجنيف.

وفي العراق، أعلن قائد عسكري اليوم أن القوات العراقية حررت ناحية الرمانة أحد آخر جيوب تنظيم داعش أقصى غربي العراق قرب الحدود السورية.

وقال قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان صحفي إن " قطعات قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة والحشد العشائري تعبر نهر الفرات وتسيطر على جسر الرمانة وتحرر ناحية الرمانة بالكامل".