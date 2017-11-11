أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد عسكري إثر تعرضه لإطلاق النار من قبل مسلحين في بعلبك.

وأوضح الجيش، في بيان له مساء اليوم السبت، أنه أثناء مرور الجندي حمزة المصري في محلة تل ابيض - بعلبك، تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفع لون أسود ما أدى الى إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها الى مستشفى دار الأمل الجامعي وما لبث أن استشهد .

وأضاف بيان الجيش، أنه جاري التقصي عن مطلقي النار للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.