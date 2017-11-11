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العراق.. العثور على مقابر جماعية لـ400 مدني أعدمهم داعش
أعلنت إدارة محافظة كركوك العراقية، اليوم السبت، عثورها على عدد من المقابر الجماعية التي تضم رفاة نحو 400 شخص من المدنيين الذين أعدمهم تنظيم (داعش) الإرهابي في قاعدة أمريكية سابقة غرب المحافظة.
وقال محافظ كركوك راكان سعيد، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، "إننا نقف الآن في موقع قاعدة (البكارة) التي كانت إحدى مقرات القوات الأمريكية وجعلها (داعش) موقع لتنفيذ الإعدامات"، مشيرا إلى بشاعة الإرهاب الذي أعدم ما لا يقل عن 400 شخص ببدلات الإعدام الحمراء وآخرين بزي مدني.
ودعا محافظ كركوك، الحكومة العراقية ومفوضية حقوق الإنسان إلى التوجه إلى مواقع المقابر الجماعية واجراء فحص لتحديد هويات الضحايا، مؤكدا أن "واحدة من صفحات الظلام الذي عانته الحويجة ونواحيها وقراها بفكر مجرم ومنحرف نشر الدمار والخراب والترهيب والتغيب والإعدام والنحر وقطع الرؤس انتهت".
يشار إلى أن تنظيم (داعش) سيطر على قضاء الحويجة ونواحيه منذ عام 2014 وحتى العام الحالي، لكن القوات الأمنية المشتركة تمكنت من تحريره من سيطرة التنظيم الإرهابي.
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