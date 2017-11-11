قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، ظهر اليوم السبت، إننا ماضون قدمًا في مسيرة المصالحة الفلسطينية وصولاً لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مؤكدا على أن التنفيذ الدقيق والتمكين الكامل لحكومة التوافق الوطني سيقود لتخفيف المعاناة عن قطاع غزة.

وأكد «عباس» -في كلمة مسجلة بثت في مهرجان إحياء ذكرى الشهيد الراحل ياسر عرفات في الذكرى الـ13 لاستشهاده- أنه «لا أحد أحرص منا على أهلنا هناك ولا دولة بدون غزة»، مشيرا إلى مضيه قدما في مسيرة المصالحة الداخلية وترحيبه بجهود مصر في الوصول لاتفاق القاهرة.

وقال الرئيس الفلسطيني: «إنه وبعد أن حصلت فلسطين على صفة مراقب بالأمم المتحدة في 2012 ورفع العلم الفلسطيني وأصبحنا أعضاء كاملين العضوية ببعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ فإن مساعينا وجهودنا ستستمر لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وصولا لإنهاء الاحتلال وزوال آثاره عن أرضنا».