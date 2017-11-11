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«عمليات دجلة»: انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب «داعش» شمال شرق ديالي
11
نوفمبر
2017
11:15 AM
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أعلن قائد «عمليات دجلة»، الفريق الركن مزهر العزاوي، اليوم السبت، عن انطلاق عمليات عسكرية واسعة لتعقب عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي شمال شرق محافظة ديالي العراقية.
وقال «العزاوي» -في تصريح لقناة «السومرية نيوز» العراقية- إن قوات أمنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي وبغطاء جوي انطلقت في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة لتعقب خلايا «داعش» الإرهابي في مناطق «نفط خانة» و«خانقين» وخاصة ضمن «وادي ثلاب»، 90 كم شمال شرق بعقوبة.
وأضاف أن العملية تهدف لإنهاء أي وجود لخلايا «داعش» وتدمير مقراته من أجل تأمين المناطق المحررة.
وكانت الأجهزة الأمنية في ديالي نفذت مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية واسعة لتعقب ومطادرة فلول تنظيم «داعش» لإنهاء وجوده في المحافظة.
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