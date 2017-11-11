أعلن قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات، الفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله، اليوم السبت، عن انطلاق عملية تحرير ناحية الرمانة وقضاء راوة من سيطرة داعش أقصى غربي العراق.

وقال «يار الله»، في تصريح صحفي: «على بركة الله شرعت قطعات قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بالفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة والحشد العشائري، بعملية واسعة لتحرير ناحية الرمانة وقضاء راوة ضمن المرحلة الأولى من عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات».