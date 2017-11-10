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انتخاب 4 قضاة جدد لمحكمة العدل الدولية بينهم لبنانى
توصلت الجمعية العامة ومجلس الأمن فى الأمم المتحدة، أمس، إلى انتخاب أربعة قضاة من أصل خمسة ليشغلوا مقاعد فى محكمة العدل الدولية، لكن المقعد الخامس ما زال معلقا بين مرشحين اثنين من الهند وبريطانيا.
وبعد خمس جولات من التصويت فاز بأربعة مقاعد القاضى نواف سلام من لبنان، ورئيس المحكمة الحالى رونى ابراهام من فرنسا، ونائبه عبدالقوى أحمد يوسف من الصومال، وأنطونيو أوجستو كانكادو تريندادى من البرازيل.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الجمعية العامة الـ193 وأعضاء مجلس الأمن الـ15 مجددا الإثنين المقبل للاختيار بين المرشح الهندى دالفير بهاندارى والبريطانى كريستوفر جرينوود.
وكانت عملية التصويت «شاقة»، فعلى أعضاء الجمعية وأعضاء المجلس اختيار نفس المرشحين فى الوقت ذاته خلال تصويتهم عبر أوراق اقتراع فى غرف منفصلة. وللفوز بمقعد فى المحكمة على المتنافسين أن يحصلوا على غالبية 97 صوتًا فى الجمعية العامة و8 فى مجلس الأمن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتطلب القواعد، إعادة الاقتراع من جديد حتى يتوصل ذراعا الأمم المتحدة إلى نفس النتيجة فى الوقت عينه.
وفى الجولة السادسة، لاختيار القاضى الأخير نال بهاندارى 115 صوتًا فى الجمعية العامة وجرينوود 76 صوتًا، لكن فى مجلس الأمن كانت النتيجة متعاكسة وتفوق جرينوود على بهاندارى، ما استوجب تحديد موعد لإجراء جولة انتخاب جديدة.
وتخللت العملية الانتخابية فترات استراحة طويلة، خاصة فى مجلس الأمن حيث عدد الأعضاء القليل يعنى عملية انتخاب أسرع.
وتتكون محكمة العدل الدولية من 15 عضوا، ثلثهم يجب إعادة انتخابهم كل ثلاث سنوات. وتطلب الأمر سبع جولات انتخابية عام 2014 فى الجمعية العامة وأربعة فى مجلس الأمن لانتخاب القضاة الخمسة.
وأنشأت المحكمة، عام 1945 ومقرها لاهاى فى هولندا، وتختص بتسوية النزاعات القانونية بين الدول، وتقدم فتاوى بشأن المسائل القانونية التى أحالتها إليها أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المأذون لها.
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