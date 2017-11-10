بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مع رئيس حكومته برنامج أعمال الدورة 16 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، التي تعقد بالقاهرة غدا وبعد غد، لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال "السبسي" بقصر قرطاج اليوم الجمعة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية يوسف الشاهد.

وتناول اللقاء كذلك- وفقا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية- المحاور الأساسية لبرنامج الإنعاش الاقتصادي ودفع النمو التي سيتم تركيز العمل الحكومي عليها العام المقبل، إضافة إلى الإجراءات المزمع اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطن والحد من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية.