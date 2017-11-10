أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم الجمعة وحتى فجر الأحد القادم، ومنعت الفلسطينيين من دخوله لإفساح المجال أمام المستوطنين اليهود للاحتفال بما يسمّى (عيد سارة اليهودي).

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة الخليل حسام عابدين أن الاحتلال يتبع هذه السياسة دائما للتقليل من أعداد الفلسطينيين في البلدة القديمة خلال فترة الأعياد اليهودية.

وقال إن الاحتلال بدأ - منذ أمس - في تعزيز أعداد قواته وإضافة وحدة جديدة بذريعة حفظ الأمن، وأغلق المدارس بالبلدة القديمة للتشويش على العملية الدراسية.