التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الجمعة، مع كل من سفيري مصر نزيه النجاري، والأردني نبيل المصاروه، للتباحث حول أزمة استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري قبل ستة أيام من الرياض.

كان الرئيس عون قد التقى في وقت سابق اليوم، سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان، وأعاد التأكيد على أن البت في هذه الاستقالة ينتظر عودة الحريري والتأكد من حقيقة الأسباب التي دفعته إلى إعلانها.

وطمأن السفراء بوعي القيادات اللبنانية وتضامنها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية، لافتا إلى أن ذلك سيساعد في المحافظة على الاستقرار الأمني والمالي في البلاد.