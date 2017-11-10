اخبار مصر
-
رياضة
- ألبا: من السهل التعامل مع ميسي في الملعب
- ميسي ومحمد صلاح بين أفضل 10 لاعبين بالقدم اليسرى
- بدر حامد يحفز ناشئي الزمالك للفوز على الأهلي
- أرنوتوفيتش أول ضحايا مويس في وست هام
- 6 تغييرات بتشكيل الإسماعيلي أمام الشرقية
- 3 أسباب تحفز المنتخب للفوز على غانا
- العامري فاروق: الخطيب يستحق رئاسة الأهلي لهذه الأسباب
- غدا.. قائمة عمرو السعيد تعلن برنامجها في ندوة بالصيد
- «كونتي» ضمن اهتمامات باريس سان جيرمان لتدريب الفريق
- الأهلي يستعجل رد الأوليمبية لحسم أزمة أعضاء زايد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رئيس لبنان يلتقي سفيري مصر والأردن لبحث أزمة استقالة الحريريرئيس لبنان يلتقي سفيري مصر والأردن لبحث أزمة استقالة الحريري
10
نوفمبر
2017
15:15 PM
بواسطة
التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الجمعة، مع كل من سفيري مصر نزيه النجاري، والأردني نبيل المصاروه، للتباحث حول أزمة استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري قبل ستة أيام من الرياض.
كان الرئيس عون قد التقى في وقت سابق اليوم، سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان، وأعاد التأكيد على أن البت في هذه الاستقالة ينتظر عودة الحريري والتأكد من حقيقة الأسباب التي دفعته إلى إعلانها.
وطمأن السفراء بوعي القيادات اللبنانية وتضامنها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية، لافتا إلى أن ذلك سيساعد في المحافظة على الاستقرار الأمني والمالي في البلاد.
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع