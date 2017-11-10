قال وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف، إن عصر الأمن الاحادی والمعتمد على القوة العسكریة قد ولّي منذ أمد بعید.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزیر«ظریف» في المؤتمر الدولي للأمن والتنمیة المستدیمة في آسیا الوسطى والذی بدأ أعماله الیوم الجمعة، في مدینة سمرقند باوزبكستان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وقال وزیر الخارجیة الایرانی، إن الأمن فی العالم المترابط الیوم لیس محدودًا ومنحصرًا بالابعاد العسكریة، بل هو قضیة متعددة الأوجه ومتشابكة وشاملة، فالیوم لا یمكن شراء الأمن بإنفاق مئات ملیارات الدولارات واستیراده والإتیان به بسفینة إلى البلاد.

وأضاف أن إضفاء الطابع التجاري علي الأمن قضیة ومعاملة جدیدة ادخلتها بعض القوى العالمیة والدولیة إلى الأدب السیاسي.

وتابع أن عصر الأمن الاحادی والمعتمد على القوة العسكریة قد ولّي منذ أمد بعید وهو درس تعلمته القوى التدخلیة الدولیة والدول التي هي بصدد تحقیق الأمن الوهمي لنفسها من خلال زعزعة وتهدید أمن الآخرین، من قضایا العراق وسوریة والیمن وأفغانستان.

وأكد «ظريف» أن إیران بتوصلها إلى الإتفاق النووي وتنفیذها جمیع تعهداتها في إطاره قد اثبتت عملیًا أیضا التزامها بمبدأ عدم الانتشار ونزع السلاح النووي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الشهر الماضي أنه لن يعترف بالاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده و5 دول أخرى مع إيران، مضيفًا أنه بموجب القانون الأمريكي فإن الاتفاق ليس في مصلحة الولايات المتحدة.

فيما أشارت الدول الـ5 الأخرى، وهى (فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا)، تمسكها بالاتفاق.

من جانبها، أعلنت إيران التزامها بالاتفاق طالما تمسكت به الدول الموقعة عليه.