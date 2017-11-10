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اليمن.. ميليشيا الحوثي تجبر 65 عائلة على النزوح من قرى تعز
أفادت مصادر يمنية محلية بإجبار ميليشات الحوثي في اليمن 65 عائلة على النزوح من قرى القاعدة والمدافن والقوز بمنطقة أشروح بمديرية جبل حبشي جنوب غرب تعز.
وأضافت المصادر- لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الجمعة- أن ميليشيا الحوثي هجرت العائلات تحت تهديد السلاح، واتخذوا من منازلهم متاريس لتخزين السلاح والذخائر، بالإضافة إلى زرع الألغام في قرية القوز.
وفي سياق متصل .. حققت قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف العربي، تقدما جديدا في جبهة نهم، ونجحت في تطهير عدة مواقع بينها جبال العارضة والسود والتبة الخضراء، وأجزاء كبيرة من جبهة الكحل.
وفي صنعاء، أشارت المصادر إلى أن معارك عنيفة تدور في أطراف بني بارق باتجاه العاصمة صنعاء، مع تقدم قوات الشرعية اليمنية لإتمام السيطرة على خط " صنعاء مأرب أزبوعة ".
وكانت الميليشيات تكبدت خسائر فادحة خلال الأسبوع الحالي من الجيش اليمني والتحالف العربي، حيث قتل أكثر من 233 عنصرا بينهم قياديون ينتمون إلى ما كان يعرف بالحرس الجمهوري التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
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