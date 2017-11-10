قصفت القوات الأفغانية سوقا فى منطقة خاك صفيد بإقليم فرح غربي البلاد، الخميس، ما أسفر عن إصابة 25 شخصا، من بينهم أربعة اطفال، حسبما ذكر سكان بالأقليم اليوم الجمعة.

وقال أحد السكان يدعى عبد الغفور أن مروحيات بدأت فى قصف السوق فى قرية نانج آباد بعد ظهر أمس الخميس، مما أدى إلى إصابة الكثيرين، بحسب وكالة باجوك الأفغانية.

وأضاف أنه عندما بدأت مروحيات الجيش الأفغانى الهجوم، هرع السكان المحليون للاتصال بالسلطات، ولكن لم يتم اتخاذ أى اجراء لوقف القصف.

وتابع أن غالبية المصابين من اصحاب المحال .

وقال ساميح الله، وهو صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات أصيب بجراح في صدره وكتفه، لوكالة باجوك من سريره في المستشفى: "عندما سمعنا أصوات القصف، ركضت شقيقاتي إلى منزل عمي للاحتماء ، ولكن في الوقت الذي قمت بالركض وراءهن ، أطلقت مروحية النار علي".

وقال مواطن آخر فى القرية يدعى عبد البارى إن العديد من الابرياء اصيبوا فى اطلاق النار من جانب القوات الجوية. وقال انه هجوم متعمد على المدنيين.

غير أن المتحدث باسم الحاكم ناصر مهدي قال إن مروحيات الجيش الوطني الافغاني قصفت مخابئ طالبان في قرية نانج اباد. وأضاف أن ثلاثة قياديين من بين ثمانية من طالبان قتلوا فى الغارة الجوية.

وتابع أن أربعة مدنيين جرحوا في الحادث وأن حالتهم مستقرة.

ومن ناحية اخرى، قال المتحدث باسم طالبان قارى يوسف احمدي ان المقاتلين هربوا دون أن يصابوا فى الغارة الجوية في نانج اباد، وأن المدنيين فقط هم من تعرضوا لاصابات وخسائر مالية.

و تقع منطقة خاك صفيد، التي تسيطر عليها طالبان، على بعد 50 كم شمال مدينة فرح عاصمة الإقليم .

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