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الجبير: لن نسمح للبنان بأن يكون قاعدة للهجمات ضد السعودية
10
نوفمبر
2017
05:45 AM
بواسطة
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن بلاده لا يمكن أن تسمح للبنان بأن تكون قاعدة للهجمات ضد السعودية، مشيرًا إلى أن ما آلت إيه الأوضاع في لبنان هو نتيجة أنشطة ميليشيا حزب الله الإرهابية، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».
وأضاف الجبير، في مقابلة تليفزيونية مع قناة «سي إن بي سي»، الأميركية: "لا نستطيع أن نسمح للبنان بأن تكون قاعدة للهجمات التي تحدث ضد السعودية".
وأشار إلى أنه "علينا أن نجد طرقًا للحد من نفوذ حزب الله، وأن نجد سبلًا للضغط على أنشطته الإرهابية".
ووصف وزير الخارجية السعودي، الوضع في لبنان بالمؤسف، مؤكدًا أن ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، هي نتيجة أنشطة حزب الله الإرهابي بدعم من إيران.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن استقالته في بث تلفزيوني من السعودية يوم السبت مما هوى بالحكومة الائتلافية.
ومن جهة أخرى، دعا الجبير إلى فرض عقوبات دولية على إيران لدعمها للإرهاب، وعقوبات أخرى عليها لانتهاكها قرارات الأمم المتحدة بشأن الصواريخ الباليستية.
وحث الجبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتعامل بشكل فعال مع إيران من خلال ضبط الاتفاق النووي، وتحميل إيران مسؤولية دعم الإرهاب وتطوير البرامج الصاروخية الباليستية.
وأضاف الجبير، في مقابلة تليفزيونية مع قناة «سي إن بي سي»، الأميركية: "لا نستطيع أن نسمح للبنان بأن تكون قاعدة للهجمات التي تحدث ضد السعودية".
وأشار إلى أنه "علينا أن نجد طرقًا للحد من نفوذ حزب الله، وأن نجد سبلًا للضغط على أنشطته الإرهابية".
ووصف وزير الخارجية السعودي، الوضع في لبنان بالمؤسف، مؤكدًا أن ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، هي نتيجة أنشطة حزب الله الإرهابي بدعم من إيران.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن استقالته في بث تلفزيوني من السعودية يوم السبت مما هوى بالحكومة الائتلافية.
ومن جهة أخرى، دعا الجبير إلى فرض عقوبات دولية على إيران لدعمها للإرهاب، وعقوبات أخرى عليها لانتهاكها قرارات الأمم المتحدة بشأن الصواريخ الباليستية.
وحث الجبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتعامل بشكل فعال مع إيران من خلال ضبط الاتفاق النووي، وتحميل إيران مسؤولية دعم الإرهاب وتطوير البرامج الصاروخية الباليستية.
بواسطة
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