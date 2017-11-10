عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فور وصوله الرياض الخميس في أول زيارة للمملكة منذ توليه منصبه، وناقش الجانبان الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الخميس، أن الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون بحثا خلال اللقاء "مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة، بما فيها التنسيق المشترك تجاه مكافحة الإرهاب".



وأضافت الوكالة أن الرئيس الفرنسي "عبر عن استنكار فرنسا لاستهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية مدينة الرياض بصاروخ باليستي"، مؤكدًا وقوف فرنسا وتضامنها مع المملكة.



كما جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وبحث الفرص لمواصلة تطوير التعاون الثنائي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.



ويزور ماكرون السعودية قادما من أبوظبي بعد زيارة إلى الامارات العربية المتحدة.

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