اخبار مصر
-
رياضة
- اليابان في مواجهة ودية أمام البرازيل
- السعودية في مواجهة قوية أمام البرتغال وديا
- مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر وتصفيات أفريقيا وأوروبا بالمونديال
- أبو تريكة يهنئ أحمد فتحي بعيد ميلاده: «ربنا يحفظك ودايما في القمة»
- الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه أمام تليفونات بني سويف
- بالصور: التوني يكرم بطلة الإسكواش نور الطيب
- البرنامج الانتخابي لقائمة محمود طاهر
- الزمالك راحة 48 ساعة بعد الفوز على المنيا
- فيديو كوميدي لـ مجدي عبدالغني يدخن السيجار ويتحدث عن كأس العالم
- نيبوشا عن لقاء الزمالك والمنيا: مباراة صعبة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
محمد بن سلمان يبحث مع ماكرون في الرياض جهود مكافحة الإرهاب
10
نوفمبر
2017
02:45 AM
بواسطة
عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فور وصوله الرياض الخميس في أول زيارة للمملكة منذ توليه منصبه، وناقش الجانبان الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الخميس، أن الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون بحثا خلال اللقاء "مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة، بما فيها التنسيق المشترك تجاه مكافحة الإرهاب".
وأضافت الوكالة أن الرئيس الفرنسي "عبر عن استنكار فرنسا لاستهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية مدينة الرياض بصاروخ باليستي"، مؤكدًا وقوف فرنسا وتضامنها مع المملكة.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وبحث الفرص لمواصلة تطوير التعاون الثنائي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويزور ماكرون السعودية قادما من أبوظبي بعد زيارة إلى الامارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الخميس، أن الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون بحثا خلال اللقاء "مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة، بما فيها التنسيق المشترك تجاه مكافحة الإرهاب".
وأضافت الوكالة أن الرئيس الفرنسي "عبر عن استنكار فرنسا لاستهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية مدينة الرياض بصاروخ باليستي"، مؤكدًا وقوف فرنسا وتضامنها مع المملكة.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وبحث الفرص لمواصلة تطوير التعاون الثنائي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويزور ماكرون السعودية قادما من أبوظبي بعد زيارة إلى الامارات العربية المتحدة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع