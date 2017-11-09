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الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورًا
09
نوفمبر
2017
20:15 PM
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دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، كافة مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى المغادرة فورا نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها لبنان حاليا.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول فى الخارجية الكويتية قوله، " إنه نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها لبنان وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع وحرصا منها على أمن وسلامة مواطنيها، فإنها تطلب من كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى المغادرة فورا.
ودعا المصدر، المواطنين إلى عدم السفر إلى لبنان، متمنيا للأشقاء في لبنان تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما يحقق أمنهم واستقرارهم.
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