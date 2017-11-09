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«هنية»: حوار وطني فلسطيني بالقاهرة الشهر الجاري
09
نوفمبر
2017
20:15 PM
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أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الإسلامية تلقى الحركة اليوم الخميس دعوة مصرية للمشاركة في جولة حوار وطني فلسطيني في القاهرة الشهر الجاري.
وأعرب -هنية في بيان صحفي -عن ترحيبه بالدعوة المصرية، موضحا أنه سيتم إيفاد وفد رفيع المستوى من قيادة حماس في الداخل والخارج للمشاركة في الحوار "دعما لجهود وخطوات المصالحة والانتقال إلى الحوار الفلسطيني الشامل ومعالجة القضايا كافة ذات الصلة".
ولم يحدد هنية موعد الحوار والدعوة المصرية علما أن اتفاق فتح وحماس الاخيرة للمصالحة في القاهرة، نص على دعوة الفصائل الفلسطينية لحوار شامل في 21 من الشهر الجاري.
وتضمن الاتفاق المذكور تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من استلام كامل مهامها في قطاع غزة، سعيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
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