قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثية، محمد عبدالسلام، إن الهجمات الصاروخية اليمنية هى للدفاع البحت عن دولة وشعب اليمن.



وكتب "عبد السلام"، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، "تلك الهجمات الصاروخية ستستمر طالما استمر العدوان والحصار، عمليات قوات التحالف العربي"، مضيفًا أن: "تنديد البيت الأبيض مثالٌ آخر على أن واشنطن تغطي قوى العدوان، قوات التحالف العربي، سياسيًا وتمدها عسكريًا وتدفع بها نحو مزالق خطرة".



وكانت الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت السبت الماضي صاروخًا بالستيًا أطلقه الحوثيون نحو مطار الملك خالد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض، دون أن يتسبب في إصابات.



ووصف بيان لقوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، إطلاق الصاروخ بأنه تصعيد خطير، من قبل الحوثيين، معلنًا عن إغلاق مؤقت للمنافذ البرية والبحرية والجوية إلى اليمن؛ لوقف تدفق الأسلحة للحوثيين من قبل إيران.