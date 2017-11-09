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يوسف بن علوي يستبعد نشوب مواجهة شاملة بين السعودية وإيران
استبعد يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان أن يؤدي التوتر المتصاعد بين السعودية وإيران إلى حدوث مواجهة شاملة، مؤكدًا على الدور الحيادي والمساعد الذي تقوم به السلطنة من أجل إيجاد حلول للأزمات في المنطقة ومن بينها الأزمة اليمنية.
وقال «ابن علوي» في تصريحات نشرتها اليوم جريدة الرؤية العُمانية: أن الأشقاء في السعودية في بداية مرحلة من النمو والتطور والتنمية الشاملة وهذا الأمر قد يخلق اهتمامات وتغيرات كثيرة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
وأشار «بن علوي» إلى أن التوتر موجود بالفعل بين السعودية وإيران، مؤكدًا أن هذا التوتر ليس بالأمر الخطر وأن القيادات في كلا البلدين حاضرة وتنظر إلى الأمور بمنظور دقيق وسيأتي الوقت الذي ستتلاشى فيه كل هذه العقبات. وأضاف أن السلطنة بدورها كشريكة في هذا الإقليم فهى عليها دور كبير في التوسط بين جميع الأطراف ولتقريب وجهات النظر ولدعم أي توجه يقود العلاقات في المنطقة غلى الاستقرار والابتعاد عن العنف.
وأكد الوزير أن السلطنة لا تبحث عن مبادرات حاليًا لحل الأزمة لأن العلاقات والمصالح واضحة لجميع الأطراف وكل المطلوب هو بعض الوقت؛ للبحث عن ما هو أفضل للجميع.
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