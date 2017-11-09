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الاحتلال يحاصر مجمع مدارس بالخليل منعًا لإحياء ذكرى استشهاد «عرفات»
حاصر العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ومجمع المدارس منعًا لإقامة احتفالات إحياءً لذكرى استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشرت في محيط مدارس طارق بن زياد والهاجرية والخليل الأساسية، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ومنعت الفرق الكشفية من الخروج منها، وقيدت حركة تنقل المواطنين والمركبات بالمكان، وأطلقت عشرات قنابل الغاز نحو الطلاب ومنازل المواطنين وأصابت بعضهم بحالات اختناق.
وذكر الناطق في حقوق الإنسان عارف جابر إن العشرات من جنود الاحتلال حاصروا المدرسة الكائنة على مقربة من مستوطنة «كريات أربع» ومنعوا الطلاب من دخول مدرستهم إلا أن الأهالي والهيئة التدريسية تمكنوا من إدخالهم.
وأضاف أن محاصرة الجنود للمدرسة جاء بهدف منع الاحتفال بذكرى استشهاد «عرفات».
وقال مدرس المدرسة الهاجرية في المنطقة الجنوبية من الخليل والتي يجاورها 3 مدارس، إن جنود الاحتلال حاصروا مدرستي الهاجرية والخليل الأساسية ومنعوا الطلبة من الدخول.
وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين الطلاب وجنود الاحتلال حيث أطلق الجنود قنابل الغاز داخل مدرسة الخليل الاساسية وعلى مدخل مدرسة الهاجرية ما أدى الى إصابة عدد من التلاميذ بحالات اختناق.
ولفت المعلم إلى أن محاصرة المدرسة أدى إلى منع المدرسة والمدارس المجاورة لها من الاحتفال بذكرى رحيل القائد «أبو عمار».
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