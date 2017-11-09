أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، عن اعتقاده أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سيعدل عن استقالته إذا تراجع "حزب الله" عن سلوكياته وانسحب من نزاعات المنطقة وأن يخضع لاتفاق الطائف.



وقال جعجع، في حواره اليوم على قناة «أو تي في» اللبنانية، "إن الحريري مستقيل فعليا والاستقالة كما حدثت علنية.. ولننظر إلى جوهر الأزمة لنجد لها الحلول بدلا من الاستمرار بالتركيز على الشكل".



وأضاف أنه لا يمكن أن نقبل بأن يكون لبنان في المحور الإيراني ولا في أي محور آخر، قائلا إن "التسوية الرئاسية لم تسقط وسنقوم بكل ما يمكننا كي لا تسقط إنما سقطت التسوية الحكومية".



ورأى أن الانتخابات النيابية ستحدث في موعدها وحكومة تصريف الأعمال قادرة على إجراء الانتخابات ومن الضروري إجراء الانتخابات تبعاً للقانون الجديد.

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