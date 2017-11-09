اخبار مصر
-
رياضة
- إثبات 140 مليون جنيه حصيلة خزينة نادي الزمالك في محضر رسمي
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري الممتاز وكأس مصر والوديات الدولية
- مصادر: الزمالك يستبعد علي السيسي والعتال من الانتخابات
- أحمد سليمان: استبعاد العتال من انتخابات الزمالك مجرد توصية غير قانونية
- غدا.. احتفالية كبرى بأبطال الكاراتيه بالزمالك
- أسباب رفض تليفونات بني سويف نقل مباراة الأهلي لإستاد القاهرة
- وادي دجلة يستعيد نغمة الانتصارات رغم سوء الأداء بالكأس
- حسام حسن يواصل تألقه في المصري بالصعود لدور 16 بكأس مصر.. «تقرير»
- محمد الميهي: هدفنا عودة الطيران.. وتوفير مصيف للأعضاء
- بالصور.. المتناوي يطرح برنامجه الانتخابي على أندية الدقهلية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
جعجع: الحريري سيعدل عن استقالته إذا انسحب حزب الله من نزاعات المنطقة
09
نوفمبر
2017
04:45 AM
بواسطة
أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، عن اعتقاده أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سيعدل عن استقالته إذا تراجع "حزب الله" عن سلوكياته وانسحب من نزاعات المنطقة وأن يخضع لاتفاق الطائف.
وقال جعجع، في حواره اليوم على قناة «أو تي في» اللبنانية، "إن الحريري مستقيل فعليا والاستقالة كما حدثت علنية.. ولننظر إلى جوهر الأزمة لنجد لها الحلول بدلا من الاستمرار بالتركيز على الشكل".
وأضاف أنه لا يمكن أن نقبل بأن يكون لبنان في المحور الإيراني ولا في أي محور آخر، قائلا إن "التسوية الرئاسية لم تسقط وسنقوم بكل ما يمكننا كي لا تسقط إنما سقطت التسوية الحكومية".
ورأى أن الانتخابات النيابية ستحدث في موعدها وحكومة تصريف الأعمال قادرة على إجراء الانتخابات ومن الضروري إجراء الانتخابات تبعاً للقانون الجديد.
وقال جعجع، في حواره اليوم على قناة «أو تي في» اللبنانية، "إن الحريري مستقيل فعليا والاستقالة كما حدثت علنية.. ولننظر إلى جوهر الأزمة لنجد لها الحلول بدلا من الاستمرار بالتركيز على الشكل".
وأضاف أنه لا يمكن أن نقبل بأن يكون لبنان في المحور الإيراني ولا في أي محور آخر، قائلا إن "التسوية الرئاسية لم تسقط وسنقوم بكل ما يمكننا كي لا تسقط إنما سقطت التسوية الحكومية".
ورأى أن الانتخابات النيابية ستحدث في موعدها وحكومة تصريف الأعمال قادرة على إجراء الانتخابات ومن الضروري إجراء الانتخابات تبعاً للقانون الجديد.
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع